Torino-Inter, l’affluenza: superata quota 26 mila tifosi. Tanti interisti presenti

Sono 26.537 gli spettatori al Grande Torino per la partita con l'Inter. Il big match contro i nerazzurri cattura l'attenzione, come dimostrano i numeri fatti registrare allo stadio. Da segnalare però la presenza di moltissimi tifosi interisti anche al di fuori del settore ospiti tra la Tribuna e i Distinti. A livello di biglietti venduti rimane comunque una grossa differenza rispetto alla partita con il Venezia, quando sugli spalti erano accorsi 21.931 sostenitori. Non troppo distante nemmeno il record di presenze fatto registrare al derby: contro la Juventus il miglior dato dal ritorno in Serie A, 27.788.