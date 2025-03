Torino, le info per i biglietti con l’Inter: divieto ai nerazzurri in Primavera

Tutte le info per acquistare i biglietti per Torino-Inter, gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A

Redazione Toro News 24 marzo - 17:02

Il Torino ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la partita del 36° turno di Serie A che si giocherà in casa contro l'Inter. Il giorno e l'orario in cui si disputerà questa gara sono ancora da definire ma è in programma per il fine settimana del 10-11 maggio. Da oggi sono già disponibili i biglietti sul sito ufficiale del Torino per gli abbonati. A partire da giovedì 27 marzo i possessori della tessera "Cuore Granata" potranno poi anche loro procedere con l'acquisto dei tagliandi e infine aprirà la vendita libera a tutti i sostenitori del Toro, ma questo soltanto a partire dal 7 aprile.

Nel comunicato ufficiale la società granata ha voluto annunciare che in Curva Primavera non sarà consentito l'accesso con sciarpe, cappellini o qualsiasi indumento che ricordi i colori sociali dell'Inter. Per evitare scontri tra le tifoserie sarà infatti vietata la vendita dei biglietti per questo settore dello stadio Olimpico Grande Torino a tutti i residenti nella regione Lombardia. Di seguito i dettagli per l'acquisto di un ticket per Torino-Inter:

FASE 1 – ABBONATI | SOLO ONLINE SU TORINOFC.IT

Dalle ore 10.00 di lunedì 24 marzo, gli abbonati alla stagione 24-25 possono acquistare fino a 4 biglietti a tessera per i loro amici granata, al miglior prezzo. È necessario inserire il numero della Cuore Granata sulla quale è caricato l’abbonamento. La vendita è attiva solo online sul sito ufficiale!

FASE 2 – TUTTI I CUORE GRANATA | SOLO ONLINE SU TORINOFC.IT

Dalle ore 10.00 di giovedì 27 marzo la vendita viene estesa a tutti i titolari di tessera Cuore Granata, inclusi quindi gli abbonati che non avranno già acquistato. Si potrà acquistare sempre solo online sul sito ufficiale, fino alla mezzanotte di domenica 6 aprile compreso. Potranno accedere alla vendita solo i titolari di Cuore Granata emessa entro domenica 23 marzo compreso.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

Dalle ore 10.00 di lunedì 7 aprile la vendita libera per tutti, solo online sul sito ufficiale per le prime 24 ore. I punti vendita saranno attivi dalle ore 10.00 di martedì 8 aprile. Le Curve, i Distinti Family e i Distinti Centrali resteranno riservati ai titolari Cuore Granata e vietati ai residenti nella Regione Lombardia.

La Curva Primavera è vietata a tutti i residenti nella regione Lombardia e in generale alla tifoseria Inter. Sarà pertanto vietato l’accesso allo stadio in Curva Primavera con sciarpe, cappellini o qualsiasi indumento della squadra ospite, senza eccezioni.