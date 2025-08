Torino-Modena, prima di Coppa Italia: gli aggiornamenti sui biglietti

Lunedì 18 agosto alle ore 21.15 comincerà ufficialmente la stagione per il Torino di Baroni, che sfiderà il Modena ai 32esimei della Coppa Italia Frecciarossa. La partita andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per tutti i tifosi ci sarà la possibilità di accedere allo stadio al costo di 10 euro per gli adulti. Tuttavia, gli abbonati avranno diritto ad uno sconto speciale: "Gli abbonati - si legge nella nota del club - che hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale entro il 16 luglio possono confermare ENTRO il 12 agosto il loro posto pagando 1 solo Euro, acquistando online su torinofc.it e inserendo il numero della Cuore Granata sulla quale è caricato l’abbonamento". Dal giorno seguente, mercoledì 13 agosto, i posti non confermati dagli abbonati saranno liberati e accessibile a chiunque allo stesso costo sopra citato. Discorso analogo vale per il settore ospiti, riservato ai tifosi del Modena, i cui tagliandi sono disponili sul sito Vivaticket al prezzo di 10 Euro (prevendita Vivaticket inclusa). Tuttavia, vi sono alcune limitazioni: "In attesa di Determinazione dell’ONMS, divieto di vendita in tutti i settori dello stadio ai residenti nelle provincie di Modena, Bologna e Reggio Emilia ad esclusione dei possessori della tessera Cuore Granata", conclude il comunicato del club.