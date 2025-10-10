Torino-Napoli: vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania

In vista della partita Torino–Napoli , in programma venerdì 18 ottobre allo Stadio Olimpico Grande Torin o, il Prefetto di Torino Donato Cafagna ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Campania. La decisione, adottata su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive (CASMS), è stata presa per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, dopo aver sentito il parere del Questore di Torino.

Il provvedimento prevede che ai residenti in Campania non possano essere venduti biglietti per alcun settore dello stadio, compreso quello ospiti, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione dellaSSC Napoli. Sono esentati dal divieto soltanto i titolari della tessera di fidelizzazione del Torino FC “Cuore Granata”, purché sottoscritta prima del 31 agosto 2025. La misura dispone inoltre il divieto di vendita dei biglietti presso tutte le ricevitorie e i punti vendita abilitati della regione Campania, mentre l’acquisto nei settori Tribuna Nord e Tribuna Sud sarà consentito esclusivamente ai possessori della tessera “Cuore Granata”. Tutti i titoli d’ingresso emessi saranno strettamente personali e non cedibili, al fine di evitare qualsiasi forma di elusione delle restrizioni.