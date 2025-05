Torino-Roma, l’affluenza: superata quota 24 mila spettatori

Sono 24.252 gli spettatori al Grande Torino per la partita con la Roma. L'ultima gara della stagione 2024-2025 ha raccolto molti spettatori al di là dell'assenza di obiettivi di classifica per i granata. Da segnalare la consistente presenza di romanisti alla stadio, anche all'infuori del Settore ospiti, per l'ultima di Ranieri, nonché gara decisiva per le ultime possibilità di Champions. I numeri allo stadio sono leggermente inferiori di quelli fatti registrare contro l'Inter: allora erano stati 26.537 gli spettatori, presenza comunque copiosa in cui hanno inciso anche le promozioni del club granata.