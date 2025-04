Torino-Udinese rinviata: ecco la scelta del club granata sui biglietti

Una promozione speciale in vista della gara contro il Venezia del 2 maggio

Redazione Toro News 21 aprile - 18:10

Si giocherà mercoledì 23 aprile alle 18.30 la gara rinviata per la scomparsa di Papa Francesco. Per l’occasione, come comunica dal Toro, resteranno validi i biglietti già emessi per la data inizialmente prevista. Per venire incontro a chi ha subito disagi dal rinvio, arrivato poco prima del fischio d’inizio, il club ha deciso una promozione per Torino-Venezia (in programma venerdì 2 maggio): chi ha acquistato un biglietto per la gara contro l’udinese potrà acquistarne uno per la sfida ai lagunari al prezzo simbolico di 1 euro.

Biglietti Torino-Udinese, il comunicato del club

I biglietti già acquistati restano validi per accedere allo stadio nella nuova data ed è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale il cambio del nominativo dell’utilizzatore del biglietto.

Il Club è consapevole che questo rinvio possa aver causato disagi ad alcuni tifosi. Pur non trattandosi di una decisione dipesa dal Torino FC, vogliamo comunque dimostrare la nostra gratitudine per il sostegno costante e appassionato dimostrato nel corso di questa stagione.

Abbiamo quindi pensato subito ad un gesto di attenzione per andare incontro in modo concreto a chi – suo malgrado – non potrà esserci mercoledì sera e anche a tutti i tifosi che erano già in viaggio o nei pressi dello stadio quando è giunta notizia del rinvio.

Per questo, gli acquirenti del biglietto Torino - Udinese avranno la possibilità di acquistare Torino - Venezia, in programma venerdì 2 maggio alle ore 20.45, al prezzo simbolico di 1 euro. E’ la partita che precede la commemorazione di Superga, come sempre un momento importante per tutto il mondo granata.

Nelle prossime ore saranno comunicati i dettagli per accedere all’iniziativa e ulteriori comunicazioni in merito al match rinviato.

