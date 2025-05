Verso Torino-Roma, tra contestazione e saluti: presenti oltre 23 mila tifosi

Maratona e Distinti sono già sold out, mentre rimangono biglietti disponibili in Tribuna e Curva Primavera: tanti sconti per i giovani

Redazione Toro News 24 maggio 2025 (modifica il 24 maggio 2025 | 06:22)

Si avvicina l'ultima dell'anno per il Torino che chiuderà la stagione davanti al proprio pubblico in un clima che si preannuncia tutt'altro che festoso. Le ultime parlano anche di una contestazione da parte della Maratona che dovrebbe rimanere all'esterno dello stadio per i primi 45 minuti. La risposta del pubblico è stata comunque positiva grazie anche alle promozioni del club che ha disposto sconti per gli Under 30, Under 20 e Under 10. Per questi ultimi il costo del biglietto è di 5 euro se comprato insieme a un tagliando a prezzo intero.

Verso Torino-Roma, stadio verso il sold out — A più di 24 ore dal match sono già sold out la Curva Maratona e i Distinti. Se per il settore dove si trova il cuore pulsante del tifo granata è quasi la prassi, per il secondo è sicuramente una rarità vederlo già esaurito con così tanto anticipo, ma non è da escludere che ci saranno molti tifosi della Roma presenti vista l'importanza del match per i giallorossi. Differente la situazione tra Tribuna e Curva Primavera dove sono disponibili ancora diversi seggiolini e persistono le promozioni già menzionate. l'obiettivo del club è sempre la solita: portare quanti più giovani possibili allo stadio. In questo momento sono disponibili in tutti i settori gli sconti per Under 10, mentre gli altri solamente in Curva Primavera. Il Toro chiudere la stagione davanti a una grande cornice di pubblico, la possibilità del sold out è molto concreta.