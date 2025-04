Verso Torino-Verona, altro pienone: già oltre 23 mila biglietti venduti

Anche contro il Verona si prospetta un'altra ottima risposta da parte dei tifosi granata. Nonostante la squadra non stia giocando per veri e propri obiettivi di classifica (Europa lontanissima, la vera corsa è sul decimo posto dell'Udinese), l'Olimpico-Grande Torino è pronto a riempirsi nuovamente. Per la gara di domenica (ore 15) contro gli scaligeri sono già stati staccati più di 23 mila biglietti

Altro pienone: ultimi biglietti in Maratona

Resta a disposizione una manciata di biglietti in curva Maratona, che si conferma il settore più popolato dello stadio. Quasi esauriti i tagliandi anche nei Distinti: sono in vendita gli ultimi posti, a ridosso del settore ospiti. C'è invece più disponibilità nelle tribune e in curva Primavera, dove sono stati venduti diversi biglietti ma non ancora al punto da avvicinarsi all'esaurito.