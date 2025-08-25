Il Torino di Baroni si schianta contro l'Inter di Cristian Chivu al debutto in Serie A, con la partita terminata sul punteggio di 5-0 per i padroni di casa. In occasione della prima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano i nerazzurri rifilano cinque gol alla squadra di Marco Baroni grazie alla doppietta di Thuram, ai gol di Lautaro, Bastoni e Bonny, in gol all'esordio con la maglia nerazzurra. Partita molto fisica tra le due formazioni ma molto corretta: l'arbitro La Penna non ha estratto nessun cartellino, nè giallo nè rosso.
postpartita
Inter-Torino 5-0, il tabellino: per i granata nemmeno un cartellino giallo
Il tabellino—
Marcatori: pt 18' Bastoni, pt 36' e st 62' Thuram, st 51' Lautaro, st 71' Bonny
Ammoniti: nessuno
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (86' Luis Henrique); Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan (Zielinski), Dimarco (66' Carlos); Lautaro (79' Diouf), Thuram (67' Bonny). Allenatore: Chivu. A disposizione: Di gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Carlos, Bisseck, Darmian, Palacios.
TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro (80' Pedersen), Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan (58' Tameze), Gineitis; Ngonge (80' Anjorin), Simeone (64' Adams), Vlasic (58' Aboukhlal). Allenatore. Baroni. A disposizione: Paleari, Popa, Aboukhlal, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembele, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata, Njie.
Arbitro: La Penna
