Inter-Torino 5-0, Masina: “Sapevamo di essere indietro, ma non così tanto…”

Redazione Toro News 25 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 00:08)

Al termine del match di San Siro, Adam Masina è intervenuto in conferenza stampa per un commento post-gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

E’ la peggior partita possibile come debutto. Troppi regali all’Inter. Come si riparte e perché non ha funzionato nulla in difesa?

“Sono d’accordo. Sicuramente non è stato il migliore dei debutti, anzi. C’è da analizzare una prestazione negativa. Sapevamo di essere indietro ma non ci aspettavamo così tanto. All’Inter abbiamo regalato tanto. La prestazione della squadra non è stata all’altezza. Ci mettiamo la faccia e chiediamo scusa ai tifosi che ci hanno seguiti qui e che ci hanno visto da casa. C’è da analizzare quello che non è andato. Abbiamo dimostrato di non essere all’altezza del livello dell’Inter”.

Quale è la componente che è mancata di più?

“Sarei un bugiardo a dire che è mancato poco. C’è da ricostruire una identità, il mister avrà tanto da fare e noi giocatori dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Sapevamo che sarebbe stata dura, non così tanto però. C’è da abbassare la testa e lavorare”.

Non è che state pensando di avere degli obiettivi fin troppo belli? Prima di tutto la salvezza?

“All’interno della squadra c’è la consapevolezza di non essere pronti. Soprattutto dopo una prestazione del genere. Sappiamo che il livello della Serie A è altissimo e oggi non siamo stati all’altezza. Bisogna metterci la faccia e cercare una soluzione ai tanti problemi che ci sono”.

Difficile iniziare a fare una gerarchia di problemi che questa sera avete palesato. Ma non avete reagito quando le cose si sono messe in una certa maniera… Te lo aspettavi? Nemmeno un cartellino giallo, che a volte è una cosa positiva, ma stavolta è straordinariamente negativa…

“Hai fatto la domanda e ti sei dato la risposta, sono d’accordo con te e non aggiungo altro”.