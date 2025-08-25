Inter-Torino 5-0, Sucic: “Voglio migliorare di giorno in giorno”

Le parole del tecnico granata al termine della sfida contro l'Inter

Eugenio Gammarino 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 23:25)

Al termine del match di San Siro, il centrocampista nerazzurro Petar Sucic è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento post-gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che emozioni hai provato questa sera a San Siro? "Siamo felici di aver vinto questa prima partita e della prestazione della squadra. E' stata una grande emozione giocare e debuttare a San Siro"

Come stai crescendo con Chivu? "Voglio migliorare di giorno in giorno, sto migliorando in tutti gli aspetti e proverò a farlo sempre partita dopo partita"

Chi e il giocatore che ti sta aiutando di più? "Se devo dire un nome è Mkhitaryan perché mi aiuta con l’italiano. Ma tutto il gruppo mi sta aiutando a crescere in questa nuova esperienza nel campionato italiano".