Inter-Torino, biglietteria: ecco come sta andando la vendita per il settore ospiti

Lunedì 25 agosto, nella sfida in trasferta contro l'Inter a San Siro in programma alle 20:45, per il Torino di Marco Baroni inizierà il nuovo campionato di Serie A 2025/2026. Dalle ore 12:00 di mercoledì 13 agosto per i tifosi granata è possibile acquistare i tagliandi disponibili per il settore ospiti, mentre il termine delle vendite sarà alle ore 19:00 di domenica 24 agosto. Il settore dedicato ai tifosi granata, come ogni partita dell'Inter, è il terzo anello blu, che dispone di 4361 posti totali. Attualmente è stata superata quota 1000 biglietti per il settore ospiti dello Stadio Meazza per la sfida di lunedì fra nerazzurri e granata. Il costo di ogni biglietto è di 10€ e non è obbligatorio possedere la tessera Cuore Granata per acquistare il biglietto nel settore ospiti.