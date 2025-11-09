Juventus-Torino 0-0, i giocatori sui social. Paleari: “Si gioca per questi momenti”

Continuate la striscia positiva per il Torino di Marco Baroni. Dopo il pareggio maturato contro la Juventus nel derby della Mole salgono a sei i risultati utili consecutivi per i granata. Il pareggio a reti inviolate è frutto della grande prova difensiva e dell’ottima prestazione fornita da Alberto Paleari fra i pali. Un risultato storico che i giocatori granata hanno voluto celebrare anche sui social, condividendo l'entusiasmo per essere usciti con un punto dal match contro i bianconeri.