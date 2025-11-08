Juventus-Torino, i convocati di Baroni: rientrano Nkounkou e Aboukhlal

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Juventus-Torino: il derby della Mole in programma oggi, sabato 8 novembre, alle ore 18.00 vede contrapporsi granata e bianconeri in quel dell'Allianz Stadium di Torino. Tramite i propri canali ufficiali, il club granata ha comunicato i nomi dei 26 giocatori a disposizione del tecnico Marco Baroni. Come confermato in conferenza stampa alla vigilia del match, non ci sarà l'infortunato Franco Israel, con Paleari confermato tra i pali. Il tecnico granata recupera, invece, Niels Kounkou e Zakaria Aboukhlal che saranno a disposizione per la partita contro i bianconeri e ora sta a Baroni valutare come dosare i giocatori da poco rientrati. Di seguito la lista dei convocati granata per Torino-Genoa.