Lecce-Torino 1-0, Vanoli in conferenza: “Ci serva per crescere, sono deluso”

Le dichiarazioni dell'allenatore granata al termine della sfida contro i giallorossi valida per la 37^ giornata di Serie A

Redazione Toro News 18 maggio 2025 (modifica il 18 maggio 2025 | 23:44)

Al termine della sfida tra Lecce e Torino, valida per la 37^ giornata di Serie A, il tecnico granata Paolo Vanoli ha commentato la partita in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni in merito alla partita odierna con le risposte alle domande dei vari giornalisti presenti nella sala stampa del "Via del Mare".

Reputa deludente questo finale di stagione del suo Toro? "Dispiace, abbiamo sprecato una seconda parte di stagione importante, dobbiamo capire come mai. Ora dobbiamo soltanto dare il massimo contro la Roma. Stasera siamo partiti con ordine ma la rete subita ci ha fatto perdere le distanze e la fluidità di gioco".

Quali sono le condizioni fisiche di Elmas? "Nella rifinitura di questa mattina ha avuto un lieve fastidio".

Come giudica la prestazione del Lecce oggi? "Ho visto un buon Lecce che si sta giocando qualcosa di importante ed è sempre stato ordinato sul campo, oggi era una partita difficile ma che si poteva risolvere con dei particolari migliori. Abbiamo subito un gran gol da fuori area però in quella situazione dovevamo accorciare prima, oggi abbiamo sempre cercato di dare il massimo e lo daremo fino alla fine. Poi faremo le valutazioni per capire come migliorarsi".

Come vede l'ultima giornata di campionato? "Ai miei giocatori ho sempre detto che dobbiamo rispettare i valori della sportività, come abbiamo fatto stasera. Io devo guardare il mio risultato, non quello degli altri. Stasera sono deluso, volevamo i tre punti e questo ci deve fare crescere. Ora abbiamo un'ultima partita e dovremo dare tutto".