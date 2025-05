Lecce-Torino, i precedenti: dalle retrocessioni all’addio di Mazzarri

Domenica 18 maggio alle ore 20:45 andrà in scena Lecce-Torino, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Sarà il trentaseiesimo scontro tra i due club tra tutte le coppe e il ventiduesimo nella massima serie. La gara di domenica per i salentini sarà uno dei match più importanti giocati contro il Torino, vista la necessità di raccogliere punti per evitare la retrocessione.

I granata sono in vantaggio negli scontri diretti con il giallorossi: 17 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. Nelle ultime stagioni, in particolare, il Torino ha sempre fatto punti contro i salentini e negli ultimi 6 scontri ne ha raccolti 14 (4 vittorie e 2 pareggi). In particolare fuori dalle mura di casa, gli ultimi due precedenti sono due vittorie granata, uno 0-2 a marzo 2023 e uno 0-1 a ottobre dello stesso anno, firmato Alessandro Buongiorno. L'ultima sconfitta risale al 2 febbraio 2020 la squadra allenata da Walter Mazzarri è stata abbattuta per 4-0 dal Lecce allora allenato da Liverani: decisive le reti tra le fila giallorosse di Deiola, Barak, Falco e Lapadula. In seguito a quella partita, Mazzarri ha poi rescisso consensualmente il contratto con il Torino lasciando la squadra al dodicesimo posto dopo ventidue giornate di campionato.

Le due retrocessioni al Via del Mare

Un brutto ricordo per i tifosi granata fu il match al Via del Mare della stagione 1988/1989. Il 25 giugno 1989 il Torino allenato da Vatta uscì sconfitto per 3-1 con le reti di Benedetti, Barbas e Paciocco: inutile fu il gol del momentaneo 2-1 di Fuser. Con la sconfitta rimediata in terra pugliese, il Torino - che terminò la stagione al quartultimo posto con 27 punti raccolti in 34 partite - retrocesse in Serie B per la seconda volta nella sua storia. Anche nella stagione 1999/2000 il Torino di Emiliano Mondonico venne condannato alla Serie B nel penultimo turno di A, nuovamente al Via del Mare dopo la stagione 1988/1989. Il 7 maggio del 2000 il match terminò 2-1 per i giallorossi: decisive furono le reti di Sesa e Conticchio che permisero al Lecce di salvarsi, a discapito del Torino che finì in Serie B.