PREPARTITA

Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Nkounkou, Vlasic seconda punta

Le scelte di Di Francesco e Baroni per l'anticipo delle 12.30
Redazione Toro News

Baroni mischia le carte dopo la sconfitta con il Como. In difesa torna Coco, sulla sinistra c'è Nkounkou. Gineitis fa la mezzala sinistra, Vlasic si alza a supporto di Adams, anche lui al rientro.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic.

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Vlasic, Adams.

