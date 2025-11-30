Baroni mischia le carte dopo la sconfitta con il Como. In difesa torna Coco, sulla sinistra c'è Nkounkou. Gineitis fa la mezzala sinistra, Vlasic si alza a supporto di Adams, anche lui al rientro.
PREPARTITA
Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Nkounkou, Vlasic seconda punta
Le scelte di Di Francesco e Baroni per l'anticipo delle 12.30
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic.
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Vlasic, Adams.
