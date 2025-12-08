Maripan pre Torino-Milan: “Dobbiamo alzare il livello di attenzione”

Come si lavora su questa fragilità difensiva? "Dobbiamo alzare il livello individuale e ma anche il livello di attenzione di tutta la squadra".
PREPARTITA
Nei minuti immediatamente precedenti al fischio d'inizio della gara valevole per la quattordicesima giornata di Serie A tra Torino e Milan, il giocatore granata Guillermo Maripan ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
Fate sempre grandi partite contro le squadre forti. Oggi c'è uno stimolo in più? "Si è chiaramente c’è uno stimolo in più, contro le grandi squadre facciamo bene ma dobbiamo alzare il livello di attenzione".
