Milan-Torino 1-1 al 45′: Pavlovic sblocca, Simeone riacciuffa

Il primo tempo

I primi quindici minuti della prima frazione di gioco sono all'insegna del Torino. L'approccio degli ospiti è buono, con gli undici titolari di D'Aversa molto propositivi in avanti e cattivi sulle seconde palle. Il Milan fatica a trovare i propri riferimenti, complice la forte pressione dei granata. Molto cercato Vlasic, che non lesina nello scendere direttamente a centrocampo per ricevere la palla. Non è da meno anche l'apporto di Zapata, sempre pronto a battagliare in avanti. La prima occasione della gara nasce proprio dai piedi di Vlasic. Il croato al 10' verticalizza splendidamente su Pedersen, che taglia fuori un sorpreso Bartesaghi. Il norvegese temporeggia in area di rigore e serve poi Prati, che calcia di prima mettendo alto. Tre minuti dopo è lo stesso Vlasic ad essere protagonista su un cross leggermente deviato di Pedersen. Il croato anticipa anche Maignan, ma non riesce a deviare in porta. Il momento non positivo del Milan viene notato da Massimiliano Allegri, dato che i granata continuano a macinare gioco e ad essere sempre i primi sulle seconde palle. Dall'altra parte il Torino non accenna a diminuire la pressione, la squadra di D'Aversa si fa preferire anche per la fluidità della manovra rispetto ad un Diavolo dal gioco diametrale e prevedibile. Proprio il buon possesso palla dei granata porta i granata a collezionare un'altra occasione al 29': Gineitis riceve palla totalmente libero a centrocampo e avanza. Il Milan non è messo bene, ma il lituano non serve i più liberi Zapata e Obrador andando a calciare dai venti metri. Maignan para. Il Torino meriterebbe il vantaggio ed è questa forse la colpa più grande dei primi quarantacinque minuti di gioco dei granata. Il Milan dal nulla si sveglia con un bolide al 36' di Rabiot su cui si avventa in tuffo Paleari, ma è sul proseguo dell'azione che i rossoneri spezzano l'equilibrio. Coco respinge un cross centralmente e sulla ribattuta arriva Pavlovic. Il difensore non ci pensa due volte: stoppa la palla e con un collo esterno disegna un siluro che batte il portiere ospite. La risposta del Torino c'è ed è veemente. Zapata impegna Maignan in diagonale, e nel finale i granata riacciuffano il pari con un gol meritato. Vlasic dal limite calcia, Maignan para e la sfera prima sbatte sul palo e poi sul francese. Simeone è lì, puntuale a siglare la terza rete in quattro gare. L'ultima emozione di un primo tempo godibile.