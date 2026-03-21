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Milan – Torino 3-2, le reazioni social: “Vlasic tutto giusto, Pedersen invece no”

Milan – Torino 3-2, le reazioni social: “Vlasic tutto giusto, Pedersen invece no” - immagine 1
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Milan e Torino
Alessandro Gigante

Una parola simbolo della stagione del Torino è 'blackout', cali improvvisi che finiscono per compromettere le partite. A San Siro i granata disputano un buon primo tempo, reagendo allo svantaggio iniziale con il gol di Simeone. Nella ripresa, però, bastano due minuti tra il 54’ e il 56’ per indirizzare la gara: le reti di Rabiot e Fofana chiudono di fatto la partita. Inutile il rigore trasformato da Vlasic nel finale.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Milan e Torino

 

 

 

 

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