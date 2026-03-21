Milan-Torino, i convocati di D’Aversa: due assenze confermate

"Aboukhlal non farà parte dei convocati, Njie in settimana ha avuto un problemino leggero. Il resto della squadra è disponibile e arruolabile", ha spiegato ieri in conferenza stampa il tecnico del Torino Roberto D'Aversa. A poche ore dall'inizio del match il club granata ha reso nota la lista ufficiale dei giocatori che saranno a disposizione del tecnico ex Empoli per la trentesima giornata di Serie A, contro il Milan, prevista per le 18:00 di questa sera, in quel di San Siro. Confermati gli unici due assenti anticipati dal tecnico in conferenza: né Alieu Njie né Zakaria Aboukhlal prenderanno parte al match di Milano. Non ci sono, chiaramente, neanche Sazonov (fuori rosa) e Savva (infortunato di lungo corso). Di seguito la lista dei convocati di D'Aversa per Torino-Parma.