Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite Paleari pre Torino-Lecce: “Oggi non guardiamo in faccia nessuno”

PREPARTITA

Paleari pre Torino-Lecce: “Oggi non guardiamo in faccia nessuno”

Paleari pre Torino-Lecce: “Oggi non guardiamo in faccia nessuno” - immagine 1
Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Eugenio Gammarino

Poco prima dell'inizio di Torino-Lecce, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Alberto Paleari ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. A seguire le sue parole: "Siamo stati tutta la settimana i hotel, ci siamo guardati in faccia, abbiamo fatto un esame di coscienza e ci siamo resi conto che questo per il presidente, la società e i tifosi non è abbastanza. Già oggi dobbiamo reagire"

Come puoi aiutare come portiere in fase difensiva a subire meno gol? "La fase difensiva parte dalle punte, insieme dobbiamo essere compatti e fare la fase difensiva. I portieri sono i primi attaccanti e gli attaccanti sono i primi difensori. Da parte mia con leadership e quello che è sempre stato il mio atteggiamento voglio dare qualcosa. Oggi non guardiamo in faccia nessuno".

Leggi anche
Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: esordio per Marianucci
Torino, il punto dall’infermeria: Simeone a rischio per il Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA