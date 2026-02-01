Paleari pre Torino-Lecce: “Oggi non guardiamo in faccia nessuno”

Poco prima dell'inizio di Torino-Lecce, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Alberto Paleari ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. A seguire le sue parole: "Siamo stati tutta la settimana i hotel, ci siamo guardati in faccia, abbiamo fatto un esame di coscienza e ci siamo resi conto che questo per il presidente, la società e i tifosi non è abbastanza. Già oggi dobbiamo reagire"