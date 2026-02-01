Poco prima dell'inizio di Torino-Lecce, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Alberto Paleari ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. A seguire le sue parole: "Siamo stati tutta la settimana i hotel, ci siamo guardati in faccia, abbiamo fatto un esame di coscienza e ci siamo resi conto che questo per il presidente, la società e i tifosi non è abbastanza. Già oggi dobbiamo reagire"
Paleari pre Torino-Lecce: “Oggi non guardiamo in faccia nessuno”
Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Come puoi aiutare come portiere in fase difensiva a subire meno gol? "La fase difensiva parte dalle punte, insieme dobbiamo essere compatti e fare la fase difensiva. I portieri sono i primi attaccanti e gli attaccanti sono i primi difensori. Da parte mia con leadership e quello che è sempre stato il mio atteggiamento voglio dare qualcosa. Oggi non guardiamo in faccia nessuno".
