Paratici pre Fiorentina-Torino: “Non ci salviamo in un mese, ma il 24 maggio”

Bentornato e buon lavoro: com’è rivivere una serata di Serie A? “E’ bello, sono belle serate di calcio. Una nuova vecchia sensazione, cerco di godermela. Cerco di viverle al 100% e di godermele”.

Che risposte ha avuto dalla squadra? “Non dovevo dire troppo perché abbiamo un allenatore bravissimo che sa esprimere i concetti che servono. Essendo ragazzi seri e responsabili non hanno bisogno di troppi consigli. Noi dovremo stare qui e soffrire fino all’ultima giornata perché da queste situazioni non si esce con un mese di buone prestazioni ma il 24 di maggio”.