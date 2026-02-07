Tutto pronto per Fiorentina-Torino: allo stadio Artemio Franchi ci si gioca la ventiquattresima giornata di Serie A. A pochi minuti dall'inizio della sfida, il DS viola Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match. Di seguito le sue parole.
Paratici pre Fiorentina-Torino: “Non ci salviamo in un mese, ma il 24 maggio”
Le parole dei protagonisti prima della sfida tra viola e granata
Bentornato e buon lavoro: com’è rivivere una serata di Serie A? “E’ bello, sono belle serate di calcio. Una nuova vecchia sensazione, cerco di godermela. Cerco di viverle al 100% e di godermele”.
Che risposte ha avuto dalla squadra? “Non dovevo dire troppo perché abbiamo un allenatore bravissimo che sa esprimere i concetti che servono. Essendo ragazzi seri e responsabili non hanno bisogno di troppi consigli. Noi dovremo stare qui e soffrire fino all’ultima giornata perché da queste situazioni non si esce con un mese di buone prestazioni ma il 24 di maggio”.
