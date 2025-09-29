Parma-Torino 2-1, Baroni: “Prestazione buona, avanti con convinzione”

Le parole dell'allenatore granata al termine della sfida contro il Parma

Al termine della sfida tra Parma e Torino, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2025-2026, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto a DAZN per un commento post gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa non è andato oggi?“La prestazione è stata più che convincente, il Parma ha fatto solo due tiri in porta. Doloroso uscire con un risultato negativo da una partita così. Ma la strada è questa, la squadra oggi ha giocato. Dobbiamo crederci ancora di più e mettere a posto alcune situazioni, in episodi in cui si può fare meglio”

Importante aver ritrovato Ngonge? “Abbiamo giocatori con caratteristiche importanti che però vengono da campionati in cui hanno giocato poco e devono ritrovare la condizione. Ngonge oggi ha fatto molto bene, ma così anche Simeone. Oggi la squadra si è comportata bene, andando a pressare e recuperando palloni alti, ma dopo prestazioni così devi trovare ancora di più convinzione in quello che fai. La squadra oggi in termini di pressione, di ricerca di riconquiste alte per togliere l’iniziativa all’avversario, ha fatto bene. Più attenzione nella rifinitura serve: abbiamo prodotto tanto e raccolto poco”.

Come mai la scelta di affidare Pellegrino a Vlasic? “Niko solitamente è molto bravo. Noi facciamo un castello come molte altre squadre, portando poi due-tre marcature. Sul secondo gol è soprattutto il castello che deve difendere, poi Niko ha un po’ perso la marcatura”.

Zapata non poteva essere utile nel finale? “Stiamo cercando di recuperarlo, io sono il primo a volerlo perché oltre a essere un giocatore forte è un ragazzo straordinario. Stiamo cercando di creare un percorso perché ritorni nelle migliori condizioni. Oggi avevamo perso energia sugli esterni in un momento in cui bisognava allargare il gioco e mettere dentro palloni bassi per attaccare la palla frontalmente, così sono entrati degli esterni”.

Come posiziona questa sconfitta rispetto alle altre?“Oggi la squadra ha fatto una prestazione convincente. Le difficoltà devono diventare delle opportunità. Con queste prestazioni, togliendo alcune disattenzioni, il Torino farà risultati, ne sono certo”.