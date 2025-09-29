tor partite Parma-Torino 2-1, Cuesta: “Il Torino ci ha messo in difficoltà. La squadra ha cuore”

Parma-Torino 2-1, Cuesta: “Il Torino ci ha messo in difficoltà. La squadra ha cuore”

Le dichiarazioni del tecnico dei crociati al termine della sfida con il Torino
Eugenio Gammarino

Al termine della sfida tra Parma e Torino, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2025-2026, il tecnico dei crociati Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole dell'allenatore spagnolo.

Complimenti per la prima vittoria in serie A. Cosa c’è dietro questa vittoria? "C’è felicità soprattutto per i tifosi e i giocatori e le persone del club. C’è tanto cuore dietro questa vittoria e questo mi fa molto felice".

Quel cuore dopo la fine del match per chi era? "Per mia moglie in tribuna"

Dopo il gol di Pellegrino la squadra si è sbloccata mentalmente? Oristanio dietro ai due attaccanti ti ha convinto? "E soprattutto merito del Torino che ha impostato la partita come volevamo loro. Siamo cresciuti col tempo nella partita e siamo contenti per la crescita e per il risultato. Oristanio alla fine sta facendo un percorso individuale di preparazione dopo il suo arrivo e questa e una soluzione che ci può aiutare durante tutta la stagione".

Quanto è ancora lontana la squadra dalla sua idea di calcio? "E vicina per il cuore che ha ed è la prima cosa quando vuoi costruire un identità di gioco. Vedo tanta energia e passione nei ragazzi, per me quella e la prima cosa per costruire un percorso positivo. Dobbiamo migliorare e ora il focus sarà anche sulla prossima partita che ci sarà sabato. Ci godiamo la vittoria ma ci dobbiamo preparare per il match contro il Lecce".

