Parma-Torino 2-1, Cuesta: “Il Torino ci ha messo in difficoltà. La squadra ha cuore”

Dopo il gol di Pellegrino la squadra si è sbloccata mentalmente? Oristanio dietro ai due attaccanti ti ha convinto? "E soprattutto merito del Torino che ha impostato la partita come volevamo loro. Siamo cresciuti col tempo nella partita e siamo contenti per la crescita e per il risultato. Oristanio alla fine sta facendo un percorso individuale di preparazione dopo il suo arrivo e questa e una soluzione che ci può aiutare durante tutta la stagione".