Parma-Torino 2-1: incubo Pellegrino, per i granata è un grave ko

Baroni riparte ancora una volta dal 3-4-3 delle ultime uscite e ritrova Maripan al centro della difesa. Nkounkou preferito a Biraghi sulla sinistra per la prima volta in campionato, a destra si rivede Lazaro dal 1'. In cabina di regia c'è Asllani, al suo fianco confermato Casadei dopo il gol vittoria contro il Pisa. L'unica punta è Simeone, sugli esterni Ngonge e Vlasic. Cuesta risponde con il 3-4-1-2: ci sono Pellegrino e Cutrone a guidare l'attacco.

Al quarto d'ora uno spunto di Ngonge costringe Ndiaye a concedere una punizione dal limite e spendere il cartellino giallo. Proprio il belga si incarica della battuta, mandando di poco a lato da posizione defilata. E ancora Ngonge si rende pericoloso con un dribbling secco in area di rigore, ma Circati si salva e mette in angolo sul cross basso dell'esterno granata. Il Toro prova ad alzare la pressione, facendosi vedere con continuità nell'area ducale. Lo stesso Ngonge deve quindi spendere l'ammonizione al 30' per fermare un contropiede del Parma. Sugli sviluppi del calcio di punizione protestano i padroni di casa per un tocco con il braccio di Ismajli: Collu, richiamato al Var dopo un lungo check, fischia calcio di rigore per "fallo di mano fuori sagoma". Dal dischetto si presenta Pellegrino, Israel intuisce ma non riesce ad evitare l'1-0 . I padroni di casa provano ancora a farsi vedere con Del Prato, è attento Coco in chiusura. Dopo tre minuti di recupero, si va dunque all'intervallo con il Parma avanti di un gol.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa raddoppia subito Pellegrino sugli sviluppi di calcio d'angolo, ma Collu fischia un fallo precedente su Israel. Al 49' arriva subito il pareggio del Toro con un eurogol di Ngonge. Coco sale palla al piede e serve il belga che si gira su se stesso e batte Suzuki con un gran destro dal limite. Davvero ritrovato l'esterno belga, che si rende continuamente pericoloso saltando l'uomo. È quindi Casadei a scaldare i guantoni del portiere ducale dopo un bel dribbling di Nkounkou sulla corsia. Il Toro sembra poter prendere possesso della partita, ma cala nel momento cruciale della ripresa. Al 70' arrivano i primi cambi di Baroni: Tameze e Biraghi rilevano Asllani e Nkounkou (anche ammonito per proteste). Proprio Biraghi fatica subito a chiudere sulla corsia, è attento Israel a evitare un autogol di Maripan. Sugli sviluppi di calcio d'angolo ritrova il vantaggio il Parma, ancora una volta con Pellegrino, che si libera della marcatura di Vlasic sul secondo palo. Per l'ariete è la seconda doppietta al Torino in pochi mesi, dopo quella nella sfida di ritorno dello scorso campionato. Baroni deve quindi rinunciare per infortunio a Ismajli, sostituito da Adams per un Toro ridisegnato con due punte. L'ultima mossa sono invece Aboukhlal e Njie per Vlasic e Simeone. Scattano quattro minuti di recupero con i granata all'assalto. Ne scaturiscono alcune mischie, ma non delle vere e proprie occasioni da gol. Dopo cinque minuti di recupero, Collu fischia la fine. E il Torino deve leccarsi le ferite.