Parma-Torino 2-1, Maripan: “Situazione non buona, ma restiamo positivi”

Al termine della sfida tra Parma e Torino, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Guillermo Maripan è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole del giocatore granata.

Siete incavolati per aver preso due gol da palle inattive?“Sì. Non stiamo bene, sappiamo che il Parma era forte sulle palle inattive. Sappiamo che dobbiamo migliorare”.