Al termine della sfida tra Parma e Torino, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Guillermo Maripan è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole del giocatore granata.
postpartita
Parma-Torino 2-1, Maripan: “Situazione non buona, ma restiamo positivi”
Le dichiarazioni del giocatore granata al termine della sfida con il Parma
Siete incavolati per aver preso due gol da palle inattive?“Sì. Non stiamo bene, sappiamo che il Parma era forte sulle palle inattive. Sappiamo che dobbiamo migliorare”.
Tu che vedi tutti giorni gli attaccanti del Toro, come ti spieghi le difficoltà del Torino nel segnare? “Loro sono calciatori molto forti, la qualità l’abbiamo. Dobbiamo migliorare in come attacchiamo. Dobbiamo trovare la tranquillità quando arriviamo nella situazione di poter segnare. Piano piano dobbiamo farcela perché siamo una squadra forte, ma in questo momento segniamo poco”.
Da dove si riparte?“Dobbiamo migliorare l’atteggiamento. Bisogna rimanere positivi anche se la situazione non è buona e avere fiducia nella squadra”.
