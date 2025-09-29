Parma-Torino 2-1, Pellegrino: “Mi sento bene. Vittoria importante per la squadra”

Le dichiarazioni del giocatore del Parma al termine della sfida con il Torino

Al termine della sfida tra Parma e Torino, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2025-2026, Mateo Pellegrino e Alessandro Circati sono intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole dei giocatori del Parma.

Doveva arrivare la squadra delle Legends per benedirvi? "Vittoria molto importante per noi, siamo una squadra giovane e con entusiasmo".

Sei tornato in forma e ti senti sbloccato? "Mi sento bene e sono in forma, bisogna continuare a lavorare e poi i gol vengono di conseguenza. Sono contento soprattutto per la squadra e per la vittoria del gruppo".

A chi hai fatto la dedica? La L per chi era? "È per mia moglie Lola. Lei fa parte di tutto questo e fa uno sforzo come noi campo, sono felice per lei e per tutta la squadra".