Parma-Torino, oltre 2000 i granata presenti: ecco perché è un bel risultato

Da Monza a Parma. L’affetto e la passione dei tifosi del Torino non conosce limiti. In Emilia infatti saranno più di 2000 i granata presenti, perché al momento sono stati venduti 2110 biglietti per il settore ospiti dei 3500 a disposizione. La stima è che possano essere 2400/2500 alla fine i tifosi presenti a Parma per la sfida di sabato pomeriggio. Un’altra dimostrazione di affetto e di legame con una squadra che sta tornando sempre più a convincere. Oltre a essere dimostrazione del buon lavoro di Vanoli sia dal punto di vista tecnico/tattico, sia dal punto di vista ambientale. D’altronde sin dal primo giorno ha spiegato quanto per lui sia importante che la tifoseria granata dia l’appoggio alla squadra, conoscendone la storia e la capacità di trascinare i giocatori sul campo.

Torino: a Parma sarà un altro esodo dei tifosi granata

Il dato di Parma è ancora più positivo rispetto a quello di Monza. Sono due i fattori su cui ragionare: la distanza e le condizioni. La Brianza è a due ore di macchina da Torino, mentre per Parma almeno un’ora di viaggio in più serve. Certo non parliamo di viaggi impegnativi e lunghi, ma arrivare a Parma non è come andare a Monza. Poi ci sono le condizioni, perché per la partita della scorsa settimana non serviva la tessera Cuore Granata, mentre contro il Parma serve. Ecco dunque che il dato dei 2100 biglietti venduti diventa ancora più importante. Eppure saranno in tanti in Emilia a sostenere un Toro che può rincorrere la terza vittoria consecutiva. L’entusiasmo crescente in casa Toro è segnale significativo dell’attaccamento alla squadra nonostante un’annata che ha vissuto fasi differenti dal punto di vista sportivo. Dall’avvio sprint con tanto di primo posto in classifica per una giornata, alle tante sconfitte dopo il KO di Duvan Zapata. Ora il Toro sta tornando a sorridere sul campo, anche se - va detto - il supporto alla squadra non è mai venuto meno. Anzi. L’amore dei tifosi del Toro per il Toro c’è sempre stato. Dopo Monza, a Parma arriverà un’altra dimostrazione.