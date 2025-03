Parma-Torino, si prepara un altro esodo granata: le ultime dalla biglietteria

Sabato 8 marzo alle 15:00 il Torino scenderà in campo allo stadio Ennio Tardini di Parma per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Dopo le ottime prestazioni dei granata in casa contro il Milan e nella trasferta di Monza, il tifo granata sta vivendo un periodo di entusiasmo nonostante la posizione in classifica non autorizzi al momento sogni di gloria. Dopo il sold out sfiorato per il settore ospiti di Monza, ci sarà una presenza massiccia dei tifosi del Torino anche nella trasferta di Parma. Martedì mattina è stata già superata quota 1000 biglietti per il settore ospiti del Tardini (siamo a 1020) con il settore che conta una capienza totale di 3500 posti a sedere. La vendita, iniziata lunedì 3 marzo alle ore 11:00, terminerà il giorno stesso della partita, sabato 8 marzo. Ogni tagliando per la gara costa 20 euro più eventuali commissioni; solo per i residenti in Piemonte è necessaria la tessera Cuore Granata.