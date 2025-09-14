Roma-Torino 0-0, Biraghi al 45′: “Alzeranno la qualità nel secondo tempo”

Archiviato senza reti il primo tempo di Roma-Torino, lunch match di questa domenica 14 settembre. Terza giornata di Serie A in corso all'Olimpico di Roma, con i giallorossi di Gasperini che cercano di mantenere l'imbattibilità e un nuovo Torino che con la difesa a 3 cerca nuove conferme. Intercettato all'intervallo dai microfoni di DAZN, il terzino sinistro granata, Cristiano Biraghi, ha così commentato la prima frazione di gioco: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, conosciamo la loro qualità e stiamo cercando di limitarla. Nel secondo tempo la alzeranno e dobbiamo farci trovare pronti. Anche Duvan ci sta dando qualche consiglio dalla panchina".