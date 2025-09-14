Roma-Torino 0-1, Ngonge: “Simeone gran giocatore, gli auguro la doppia cifra”

Dopo Roma-Torino 0-1, a parlare ai microfoni di Dazn è stato anche Cyril Ngonge, protagonista dell'assist a Simeone nell'azione decisiva. L'esterno offensivo belga ha parlato così del suo compagno di squadra, con cui ha giocato anche a Napoli: “Simeone ci può dare quell’atteggiamento, quella grinta che mette in campo in ogni partita e in ogni allenamento. Ci può dare la sua carica, è un grande giocatore. Spero che vada in doppia cifra, glielo auguro". Ngonge, poi, riflette così sui miglioramenti del Torino: "Rispetto al ko contro l'Inter stanno cambiando i risultati ma è cambiato anche l’atteggiamento, è stata una bella botta in testa alla prima. Ora è cambiato lo spirito della squadra”. Ngonge contro la Roma ha disputato 63 minuti, lasciando il posto ad Aboukhlal.