Roma-Torino: infortunio Ismajli, problemi alla caviglia

Le ultime sul difensore albanese
Piero Coletta

Baroni perde un perno della difesa. Durante il secondo tempo dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra giallorossi e granata il difensore albanese è rimasto coinvolto in un contrasto di gioco con Celik. I sanitari erano entrati per assicurarsi delle condizione del difensore, che ha provato a restare in campo. Al 69' però arriva il cambio: dentro Maripan. Per Ismajli si tratta di un problema alla caviglia.

