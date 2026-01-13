Roma-Torino: infortunio Ismajli, problemi alla caviglia

Baroni perde un perno della difesa. Durante il secondo tempo dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra giallorossi e granata il difensore albanese è rimasto coinvolto in un contrasto di gioco con Celik. I sanitari erano entrati per assicurarsi delle condizione del difensore, che ha provato a restare in campo. Al 69' però arriva il cambio: dentro Maripan. Per Ismajli si tratta di un problema alla caviglia.