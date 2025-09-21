Al termine del match tra Torino e Atalanta, concluso sul risultato di 0-3, l'allenatore granata Marco Baroni è intervenuto a Radio Rai per un commento post gara. Di seguito le sue dichiarazioni:
POSTPARTITA
Torino-Atalanta 0-3, Baroni: “Noi usciti dalla partita, non può succedere”
Una giornataccia. Titolo giusto?
“Giornataccia. Quando si lavora da poco tempo con una squadra accadono situazioni che bisogna essere bravi a capire. La cosa che non possiamo fare è uscire dalla partita come successo in quegli otto minuti. Ne ho parlato con la squadra. Dopo il primo gol preso non abbiamo più portato pressione e siamo stati lenti nelle giocate. Facilitata una squadra con giocatori forti: ciò non deve avvenire. La squadra dopo la partita con l’Inter aveva dimostrato di aver trovato una solidità. L’unica cosa che non ci spaventa è il lavoro. Tra pochi giorni abbiamo un’altra partita, dobbiamo prepararla bene”.
Questa discontinuità che vi ha portati a vincere a Roma e perdere oggi malamente, a cosa è dovuta? Siete una squadra più da trasferta?
“No, assolutamente. Abbiamo fatto troppe poche partite. C’è da lavorare, c’è da fare un cambio di atteggiamento, assolutamente. Non si può mai uscire fuori dalla partita, nemmeno per un secondo, perché poi gli avversari ti puniscono. Da questo punto di vista bisogna migliorare velocemente e immediatamente”.
Quanto ti sei arrabbiato in occasione della prima rete, con Krstovic liberissimo in area?
“Abbiamo gestito male una palla in uscita, perso un pallone sanguinoso. Non siamo stati bravi a recuperarlo, ma prendere gol ci può stare. Il fatto è che poi devi rimanere in partita. Non si possono prendere tre gol in otto minuti altrimenti poi la partita non la gestisci. E’ questa la cosa che non dobbiamo più permettere”.
