Torino-Atalanta, la biglietteria: promozione Under 20 e Under 14 da 10 euro

Seconda in casa per i granata il 21 settembre: nei Distinti, Distinti Family e Tribuna biglietti ridotti per Under 20 e Under 14 accompagnati da un adulto con tagliando intero

Domenica 21 settembre alle ore 15 il Torino affronterà all’Olimpico Grande Torino l’Atalanta, nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. In occasione del match, il club ha attivato una promozione per favorire l’ingresso dei più giovani. Nei settori Distinti, Distinti Family e Tribuna sarà possibile acquistare un biglietto a partire da 10 euro per un Under 20 o un Under 14, a patto che sia accompagnato da un adulto con tagliando intero. In sostanza, chi compra un biglietto a prezzo pieno potrà aggiungere un biglietto ridotto per un giovane spettatore.