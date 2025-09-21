Torino-Atalanta, la Maratona con i fischietti: “Cairo, ecco il tuo acufene”

La risposta della Maratona alle parole di Cairo. Nel primo tempo della partita contro l'Atalanta, dopo i soliti cori di contestazione al presidente granata, la Maratona ha dato il via a una diversa forma di protesta. Nelle ultime uscite pubbliche, Cairo aveva dichiarato di non fare più caso alla contestazione e l'aveva paragonata a un'acufene, disturbo medico per cui una persona percepisce una sorta di fischio costante nell'orecchio. Da qui la risposta della Maratona. Fischietti in bocca, gli stessi distribuiti in occasione della marcia andata in scena prima della partita, e pioggia di fischi accompagnati dal cartellone "Ecco il tuo acufene..." e dalle bandiere "Cairo vattene" che avevano accompagnato la manifestazione fino allo stadio. Il tutto ha creato un'atmosfera surreale allo stadio Olimpico Grande Torino, complicata ulteriormente da quanto accaduto in campo.