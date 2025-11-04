Torino, biglietteria: al via vendita libera per Como e Milan e 3 Games Pack

Il Torino Football Club comunica, attraverso i propri canali ufficiali, la conclusione della fase di prevendita riservata agli abbonati per le prossime gare casalinghe di campionato contro Como e Milan. La prima si disputerà lunedì 24 novembre alle ore 18.30, mentre la seconda è in programma lunedì 8 dicembre alle ore 20.45.Da oggi parte la vendita libera per entrambi gli incontri, con la possibilità di acquistare biglietti anche per i non abbonati. Il club granata propone inoltre il “3 Games Pack”, dedicato ai settori Curva Maratona e Curva Primavera, che consente di assistere alle sfide con Como, Milan e Cremonese (in calendario sabato 13 dicembre alle ore 15.00) a un prezzo vantaggioso: 39 euro per gli adulti e 29 euro per gli Under 18.