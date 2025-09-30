Torino, biglietti: promo Under col Genoa e nuovo 3 Games Pack

Prezzi ridotti per gli Under con i rossoblù e occasione 3 Games Pack con Napoli, Pisa e Como

Domenica 26 ottobre alle ore 12.30 il Torino affronterà all’Olimpico Grande Torino il Genoa, nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A. In occasione del match, il club ha attivato una promozione per favorire l’ingresso dei più piccoli. Gli Under 14 entrano con 5 e 10 euro nei Distinti Family e in Tribuna Laterale. Negli stessi settori e in Curva Primavera prezzi vantaggiosi anche per gli Under 18. Sconti per chi possiede la card Cuore Granata. Attivo anche il '3 Games Pack', che permette di vedere 3 gare in Curva Primavera 39 euro per gli adulti, 29 per gli Under 18 i match con Napoli (18 ottobre ore 18), Pisa (2 novembre ore 15) e Como (24 novembre ore 18.30).