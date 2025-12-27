Al termine dell'incontro tra Torino e Cagliari, vinto dai rossoblù 1-2, ha parlato a Dazn Matteo Prati:
postpartita
Torino-Cagliari 0-0, Prati: “Premio a Kilicsoy? Contavano più i tre punti”
Te lo aspettavi un impatto così di Kilicsoy in Serie A?
“Noi lo conosciamo già dall’allenamento. Vedevamo che aveva una grande qualità e ha appena avuto modo di esprimersi ha fatto vedere questo gol pazzesco. E’ incredibile”.
Però ti ha rubato il premio…
“Mi dispiace, però sono contento perché era più importante portare a casa i tre punti. Nelle ultime partite abbiamo portato a casa meno di quello che dovevamo portarci a casa, perché ce lo meritavamo e sono contento di questo”
Quante emozioni c’erano nella tua esultanza per il tuo gol e in generale nell’ultimo saluto al settore ospiti?
“Quando ho fatto gol volevo esultare con i compagni perché siamo un gruppo bello unito e si vede. Anche con i tifosi, siamo tutti compatti e uniti verso il nostro obiettivo”
