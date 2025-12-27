Torino-Cagliari 0-0, Prati: “Premio a Kilicsoy? Contavano più i tre punti”

Le parole del centrocampista al termine di Torino-Cagliari

Eugenio Gammarino 27 dicembre - 18:40

Al termine dell'incontro tra Torino e Cagliari, vinto dai rossoblù 1-2, ha parlato a Dazn Matteo Prati:

Te lo aspettavi un impatto così di Kilicsoy in Serie A?

“Noi lo conosciamo già dall’allenamento. Vedevamo che aveva una grande qualità e ha appena avuto modo di esprimersi ha fatto vedere questo gol pazzesco. E’ incredibile”.

Però ti ha rubato il premio…

“Mi dispiace, però sono contento perché era più importante portare a casa i tre punti. Nelle ultime partite abbiamo portato a casa meno di quello che dovevamo portarci a casa, perché ce lo meritavamo e sono contento di questo”

Quante emozioni c’erano nella tua esultanza per il tuo gol e in generale nell’ultimo saluto al settore ospiti?

“Quando ho fatto gol volevo esultare con i compagni perché siamo un gruppo bello unito e si vede. Anche con i tifosi, siamo tutti compatti e uniti verso il nostro obiettivo”