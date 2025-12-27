Sono 23.218 gli spettatori presenti in questa domenica natalizia, 27 dicembre, allo stadio Olimpico Grande Torino per assistere al match della diciassettesima giornata tra Torino e Cagliari. Ottima risposta dei tifosi con numeri in netto rialzo rispetto alla partita con la Cremonese, dove si erano fatti registrare poco più di 18 mila spettatori.
news
Torino-Cagliari, l’affluenza allo stadio: oltre 23 mila presenti
Il dato ufficiale sulla presenza di pubblico allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida odierna con il Cagliari
© RIPRODUZIONE RISERVATA