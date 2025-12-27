tor partite Torino-Cagliari, l’affluenza allo stadio: oltre 23 mila presenti

Il dato ufficiale sulla presenza di pubblico allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida odierna con il Cagliari
Redazione Toro News

Sono 23.218 gli spettatori presenti in questa domenica natalizia, 27 dicembre, allo stadio Olimpico Grande Torino per assistere al match della diciassettesima giornata tra Torino e Cagliari. Ottima risposta dei tifosi con numeri in netto rialzo rispetto alla partita con la Cremonese, dove si erano fatti registrare poco più di 18 mila spettatori.

