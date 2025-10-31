Il Torino Football Club comunica attraverso il proprio sito ufficiale la promo "Halloween Night", attiva fino alle 9.00 di sabato 1° novembre. Sono previsti sconti sui biglietti da acquistare online in vista di Torino-Como del 24 novembre alle 18.30: distinti a 10 euro per gli adulti e 1 euro ai minori di 14 anni.
Torino-Como, biglietti: promo Halloween Night con prezzi speciali
Prezzi ridotti fino a domani alle 9.00 per il match con i lariani
"Abbiamo pensato a un dolcetto anche per gli abbonati - si legge nel comunicato - selezionando il bottone loro dedicato e inserendo la tessera Cuore Granata di abbonamento, accedono a una vendita speciale in tutti i settori dello stadio per portare gli amici granata".
Infine, presso il Torino Fc Store, si trova la Capsule Kids per l'occasione: la T-Shirt a tema Halloween per tutti i bambini.
