Torino-Como, in vendita i biglietti: info e dettagli

Dopo il derby su territorio bianconero, lunedì 24 novembre i granata tornano a giocare tra le mura di casa contro i ragazzi di Cesc Fabregas. In occasione della partita, la società ha previsto alcune promozioni dedicate ai tifosi: gli under 14 potranno accedere al settore Distinti Family al prezzo di 5 euro acquistando un biglietto intero, mentre per gli under 18 i tagliandi saranno disponibili a partire da 10 euro. I possessori della card Cuore Granata potranno inoltre acquistare fino a quattro biglietti al prezzo ridotto di 15 euro ciascuno. Resta attivo anche il pacchetto di tre partite che consente di assistere agli incontri casalinghi contro Como, Milan e Cremonese in Curva Primavera o Curva Maratona. Il costo complessivo è di 39 euro per gli adulti e 29 per gli under 18. Le gare sono in programma lunedì 24 novembre alle 18.30, lunedì 8 dicembre alle 20.45 e sabato 13 dicembre alle 15.00.