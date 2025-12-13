Torino-Cremonese 1-0, Paleari: “Vagnati? L’abbiamo scoperto dai social…”

Le parole dei protagonisti al termine della gara tra granata e grigiorossi

Redazione Toro News 13 dicembre 2025 (modifica il 13 dicembre 2025 | 19:15)

Si è conclusa con il risultato di 1-0 la sfida tra Torino e Cremonese allo stadio Olimpico Grande Torino. Al termine della gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A, il portiere granata Alberto Paleari ha commentato la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?"Vittoria importantissima, in settimana ci siamo parlati e abbiamo detto che la classifica stava diventando troppo brutta. Dovevamo fare punti, conoscendo le loro qualità in attacco. Siamo riusciti a concretizzare una delle prime occasioni. Sono soddisfatto, ora ci riposiamo un giorno e poi prepariamo il Sassuolo per un momento di stagione fondamentale. Ci siamo dati una linea da seguire per migliorare lo scorso anno. Da parte mia c'è la voglia per tirarsi fuori da queste acque. Siamo comunque il Torino, ricordiamocelo".

Per te è una soddisfazione questo momento?"Ho sempre lavorato tanto, ho fatto tutte le categorie dalla D. Amo dare tutto me stesso in campo e giocare così tenendo la porta inviolata è una soddisfazione ma sono molto contento. Anche con Vanja l'anno scorso ho fatto tutto per farlo rendere al meglio e ha fatto una delle sue stagioni più positive".

Quale sarà il tuo percorso adesso?"Continuo a lavorare sodo al campo come sempre. Se la squadra lavora bene, possiamo dare tutti un contributo".

Come si costruisce un'intesa così?"Ho giocato poco ma mi sono allenato come tutti gli altri. Siamo a circa 120 allenamenti, la confidenza con i compagni la trovi quotidianamente. Io sono un martello e questo tiene concentrati i miei compagni. La mia caratteristica è questa, a volte va bene e a volte meno".

Come avete preso l'esonero di Vagnati?"Non so se ha inciso o meno sulla gara di oggi. Non ce lo aspettavamo e l'abbiamo scoperto dai social. Quando è arrivato il direttore ha parlato con alcuni di noi, io lo farò quando mi chiamerà. Abbiamo messo delle regole in più e ci siamo guardati in faccia, consapevoli di dover fare qualcosa in più. Ora la classifica è un filino meglio ma dobbiamo andare avanti così senza sosta".

DAZN Ci può raccontare l'umore dello spogliatoio dopo settimane complicate? "Abbiamo cercato in tutti i modi di portare a casa questa vittoria, era fondamentale. Ci siamo guardati negli occhi questa settimana e non potevamo fare altrimenti. Sono senza voce (ride), ma sono contento".

Hai guidato una linea difensiva che oggi ha tenuto molto bene, un clean sheet. Anche Davide Nicola in sede di presentazione aveva invitato a non sottovalutare la vostra difesa. C'è tanto su cui lavorare, ma comunque vi state togliendo delle belle soddisfazioni lì? "Abbiamo analizzato gli errori delle settimane passate, chiaramente dobbiamo cercare di non commetterli più. È il nostro lavoro, sappiamo quello che dobbiamo fare, dobbiamo essere più cattivi in fase offensiva e più arcigni dietro. Ogni giorno lottiamo per farlo, sono sicuro che da dopo domani dovermo farlo pensando già al Sassuolo".