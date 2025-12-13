Torino-Cremonese 1-0, Vandeputte: “Dovevamo stare attenti alla posizione di Vlasic”

1 di 2

DAZN

BOLOGNA, ITALY - DECEMBER 01: Jari Vandeputte of US Cremonese during the Serie A match between Bologna FC 1909 and US Cremonese at Renato Dall'Ara Stadium on December 01, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Si è conclusa con il risultato di 1-0 la sfida tra Torino e Cremonese allo stadio Olimpico Grande Torino. Al termine della gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A, il centrocampista grigiorosso Jari Vandeputte ha commentato la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sconfitta giusta? “Forse sì, non siamo riusciti a reagire nel modo in cui avremmo voluto. Ce lo eravamo detti in spogliatoio, volevamo ribaltarla, ci abbiamo provato con tanto possesso palla ma ci è mancato qualcosa negli ultimi metri. Non siamo stati abbastanza pericolosi davanti. Non è andata bene, abbiamo sbagliato soprattutto nel primo tempo nella gestione del pallone. Dovevamo fare meglio”.

Il possesso è stato superiore al Torino. Cosa vi è mancato davanti? “Negli ultimi metri è mancata la convinzione di far male. Nel primo tempo siamo stati pericolosi e abbiamo creato occasioni, ma ci è mancato il gol. Andiamo avanti”.

Ha rivisto il tocco di Simeone? "Dalla panchina mi sembrava rigore, vedevo un tocco di mano. Ma non l'ho rivisto, è inutile dire altro. Mi sembrava di sì, ma potrei sbagliarmi".

Eravate un po’ ingabbiati nel primo tempo. "Loro hanno tenuto il blocco compatto ed erano aggressivi, avevano preparato così la partita. Noi abbiamo provato a trovare soluzioni, ma non siamo riusciti a segnare".

Forse mentalmente le due vittorie di fila hanno dato appagamento alla squadra? "No, la squadra sa che ogni match è una battaglia, soprattutto oggi. Sapevamo sarebbe stata dura, sapevamo che il Toro avrebbe voluto portare a casa punti. Dopo il gol non siamo riusciti a reagire, ma non abbiamo sottovalutato l'impegno. Abbiamo un obiettivo importante, l'abbiamo affrontata come tutte. Loro sono stati aggressivi e bravi nel primo tempo a provare a colpirci sui nostri errori. Stasera non siamo solo riusciti a reagire".

Quanto vi ha dato fastidio la posizione di Vlasic? "Sapevamo che Vlasic gioca negli spazi per far giocare meglio il Torino, è un dettaglio su cui dovevamo stare attenti. Il cambio della posizione con Bondo è stata solo per trovare qualche soluzione in più in mezzo al campo".