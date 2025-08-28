Domenica 31 agosto alle 18.30 il Torino farà il suo esordio casalingo in campionato allo Stadio Olimpico-Grande Torino contro la Fiorentina, dopo la brutta prestazione con l’Inter. I biglietti sono disponibili a partire da 25 euro per la Curva Maratona. Prevista inoltre una promozione speciale per gli Under 14, che potranno accedere al settore Distinti al prezzo ridotto di 10 euro, acquistando insieme a un biglietto a tariffa Intero. Prosegue intanto la campagna abbonamenti, con prezzi che partono da meno di 13 euro a partita.
Torino-Fiorentina, la biglietteria: promo speciale per gli Under 14 nei Distinti
