Torino-Genoa 1-1, Cairo: “Incredibile, era rigore. Ilic? Se rimane siamo felici”

"Era rigore netto, una decisione incredibile". Tanta amarezza in Urbano Cairo, che rilascia un commento fugace al termine di Torino-Genoa, gara terminata 1-1. Fa discutere quanto avvenuto nel finale, con due episodi sospetti in area rossoblù, il primo su Adams e soprattutto il secondo su Sanabria. "Il primo magari non era rigore, ma sul secondo si vedeva la maglia di Sanabria tirata. Veramente malissimo. L'esordio di Casadei? Ho visto bene sia lui sia Biraghi, hanno dato un contributo importante". Al presidente vengono chiesti lumi anche sulla situazione in uscita di Ilic allo Spartak Mosca."Sì, c'è qualche difficoltà - dice Cairo -. Ora vediamo cosa succede. Se sono ottimista? Non lo so, vediamo. Se il ragazzo rimane con noi siamo felici..."