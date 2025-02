Torino-Genoa 1-1, Vieira: “Rigore per il Toro? Non ne parlo”

Le dichiarazioni del tecnico rossoblù al termine della sfida contro i granata

Redazione Toro News 8 febbraio 2025 (modifica il 8 febbraio 2025 | 23:52)

SKY — Al termine di Torino-Genoa, gara valida per la 24° giornata del campionato di Serie A, l'allenatore rossoblù Patrick Vieira è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Era importante per noi continuare ad andare in avanti con intensità. Questo gol ce lo meritavamo e sono contento per Andrea Pinamonti che ha fatto un bel gol per noi. Dobbiamo migliorare nel primo tempo, abbiamo provato ad entrare bene ma anche il Toro ha iniziato bene. Il gol è stato meritato e sono contento per la partita. Credo che abbiamo una squadra con diverse qualità e siamo una squadra vera, oggi abbiamo visto che per vincere c'è da impegnarsi ma io sono felice dei miei giocatori perché danno il massimo. C'è ancora da migliorare ma ci sono giocatori offensivi che se stanno bene tutti abbiamo qualità, dobbiamo continuare a lavorare e ad impegnarci come oggi. Il calcio italiano è diverso però ci sono squadre che stanno lavorando bene come l'Atalanta che hanno una rosa fortissima e altre in cui ci sono più individualità, il tempo cambia ma la passione c'è sempre".

DAZN Il tecnico dei rossoblù ha parlato anche ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Questa è stata la vostra peggior partita che ho commentato. Una posizione tranquilla in classifica può forse togliere motivazioni?

"No, credo che sia stata una partita molto equilibrata e difficile. Non credo sia stata una buona partita di calcio, ma il Toro è difficile da affrontare in casa. Il pareggio è giusto per le due squadre. Abbiamo fatto vedere qualcosa anche in un momento difficile. Ora dobbiamo fare di più anche dal punto di vista tecnico".

Quanto ha tremato sull'ultima occasione? Come l'ha vista sul possibile rigore?

"Io posso controllare solo la qualità del gioco della squadra. Dobbiamo rispettare tutti la decisione dell'arbitro".

In futuro è possibile vedere un centrocampo a tre o pensa di spingere sempre sul centrocampo a 2?

"Il centrocampo ogni tanto è a 3, ogni tanto a 4. Io ho una rosa dove posso cambiare".

Se dovessimo scegliere la composizione del vostro tridente, chi vede accanto a Pinamonti?

"Il problema che abbiamo avuto sono stati gli infortuni dei giocatori davanti. Però le partite di Miretti e Thorsby sono state importanti per noi. Oggi abbiamo fatto una partita importante per l'aggressività che abbiamo mostrato".

Il suo parere su Masini?

"Ha aiutato per trovare il pareggio. Quando è entrato ha portato energia. Masini è un giocatore con valori importanti per la società e per l'allenatore".

CONFERENZA STAMPA Le parole di Vieira in conferenza stampa:

Piaciuto più il primo o il secondo tempo?“Abbiamo fatto una bella partita. Si può sempre giocare meglio, ma oggi noi dovevamo fare vedere altre qualità: personalità e carattere. Non era facile reagire visto il momento in cui abbiamo preso gol, ma nel secondo tempo siamo entrati con voglia di prendere un punto e di cercare di vincere la partita. Il pareggio è meritato”.

Importante il gol di Pinamonti?“Sono contento perché si impegna tantissimo per la squadra ma un attaccante ha voglia di fare gol. Contento per lui e per la squadra”.

Come stanno Badelj e Thorsby?“Non si sa ancora; dobbiamo aspettare un paio di giorni”.

Nel primo tempo non avete fatto un po’ poco?“Credo che loro abbiano giocato con tanta intensità nel primo tempo, ma non hanno creato tantissimo, per questo dico che il pareggio è meritato. Non c’è stata una squadra superiore all’altra. Le due squadre hanno creato poco entrambe. Un punto è importante per noi, non è facile venire qui, e andare un gol sotto. Abbiamo risposto benissimo, sono molto felice, non era facile ma abbiamo dimostrato carattere e personalità, oltre a voglia di non perdere”.

Quanto è importante avere delle soluzioni in più grazie ai nuovi arrivi del mercato?“Questa è una forza della squadra. Credo che siamo veramente uniti, abbiamo giocatori in avanti che stanno tornando dagli infortuni. Messias la qualità ce l’ha, ora sta meglio fisicamente. Lui aiuterà la squadra a creare di più in avanti. Masini da quando sono arrivato io mi sta piacendo perché si impegna, lavora per la squadra, e questa mentalità è quello che noi vogliamo”.

Cosa avreste potuto fare di più per vincere? Come ha visto il Torino?“Mai semplice giocare contro di loro, anche a Genova è stato difficile. Sono una squadra fisicamente forte, che gioca con intensità. Sono contentissimo del punto che abbiamo preso. La partita era difficile per noi, ma anche per loro. Noi dobbiamo continuare e andare avanti”.

Cosa pensa dell’episodio del rigore non concesso al Torino? (sorriso).“Se chiedete a tutti, ci sono pareri discordanti. Le decisioni dell’arbitro una volta vanno a favore, una volta contro. Io non posso controllare questo, ma solo quello che fanno i giocatori. Per cui, rispondo solo alle domande su questo”.