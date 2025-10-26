Torino-Genoa, i convocati di Baroni: out Israel, ci sono Pedersen e Aboukhlal

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Torino-Genoa: la sfida in programma per le 12.30 di oggi, domenica 26 ottobre, vede contrapporsi granata e rossoblu in quel dell'Olimpico Grande Torino. Tramite i propri canali ufficiali, il club granata ha comunicato i nomi dei 24 giocatori a disposizione del tecnico Marco Baroni. Come confermato in conferenza stampa alla vigilia del match, non ci saranno gli infortunati Israel, Anjorin e Nkounkou, alle prese con alcuni problemi muscolari. Il tecnico granata recupera, invece, Ismajli, Aboukhlal e Pedersen che saranno a disposizione per la partita contro i rossoblu e ora sta a Baroni valutare come dosare i giocatori da poco rientrati. Con l'assenza di Israel, arriva la convocazione in prima squadra per il portiere della primavera granata Lapo Siviero. Di seguito la lista dei convocati granata per Torino-Genoa.