Torino-Genoa, precedenti a favore dei granata: due anni la perla di Radonjic

I precedenti tra i due club pendono a favore dei granata: l'ultima vittoria dei rossoblù risale alla stagione 2008/09

Piero Coletta 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 15:11)

Archiviata la bella vittoria contro il Napoli, per il Toro di Marco Baroni si apre un nuovo capitolo di questa stagione. Domenica i granata scenderanno in campo ancora in casa per Torino-Genoa e cercheranno di dare continuità alle ultime prestazioni positive. Il club rossoblù allenato da Patrick Vieira è invece a caccia di punti e ancora della prima vittoria in campionato, non sta vivendo una situazione semplice visto l'ultimo posto in classifica che mette in grande difficoltà sia l'allenatore che i giocatori.

L'ultimo precedente all'Olimpico: Pinamonti toglie la vittoria a Vanoli — L'ultimo incrocio tra le parti risale all'8 febbraio 2025 per lo scorso campionato. Il girone di ritorno era iniziato da poco e i piemontesi ospitavano un Grifone rigenerato dalla cura Vieira. Finì 1-1 in quel frangente, con i granata - allora allenati da Paolo Vanoli - che trovarono il vantaggio grazie ad un autogol di Thorsby nel primo tempo, precisamente al 42'. Nella ripresa i granata vennero ripresi da Pinamonti e nel finale Casadei, fresco di esordio, sfiorò la rete.

Lo storico in Torino-Genoa pende a favore dei granata — Il bilancio delle sole gare in Serie A è nettamente a favore del Torino nei confronti casalinghi. Sono ben 30 le vittorie dei piemontesi, appena 6le vittorie del Genoa fuori casa e infine 16 i pareggi. L'ultima vittoria del Grifone contro il Torino all'Olimpico risale addirittura alla stagione 2008/09. Un'annata da dimenticare, con i granata che trovarono la retrocessione in Serie B proprio in quella gara. Finì 2-3 per i rossoblù, in una data nera del Toro. L'ultima vittoria del Torino invece risale alla sfida di due stagioni fa quando la perla di Nemanja Radonjic decise nei minuti di recupero un match fino a quel momento bloccato sullo 0-0 e donò i tre punti alla squadra di Ivan Juric contro i liguri.