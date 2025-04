Torino, i convocati per il Napoli: rientrano Lazaro e Vlasic, c’è anche Perciun

In programma alle 20:45 di oggi, domenica 27 aprile, Napoli-Torino è valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Il Torino ha diramato la lista dei 23 giocatori granata che saranno a disposizione di Vanoli per la sfida contro gli azzurri. Dai convocati emergono ottime notizie per i granata, che possono recuperare, su tutti, Vlasic e Lazaro. I due erano in dubbio per la sfida del Maradona, con il croato che sembrava più vicino alla presenza rispetto all'austriaco. Invece, la positiva sorpresa di giornata è che saranno entrambi a disposizione di Vanoli. Recupera anche Ilic, che potrà dare il proprio contributo nel secondo tempo. Non ce la fa, invece, Sosa, ancora assente come nella scorsa giornata. Da sottolineare anche il rientro nella lista di Coco, che ha scontato la squalifica per somma di ammonizioni. Al suo posto, squalificato per lo stesso motivo, salta la gara di questa sera Gineitis. Dalla Primavera salgono gli stessi giocatori della sfida contro l'Udinese: Cacciamani e Perciun, che ha esordito in Serie A proprio nell'ultima giornata. Di seguito la lista dei granata che potranno essere schierati contro il Napoli.